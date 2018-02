Silvio Santos comemora 60 anos como apresentador; relembre momentos cômicos de sua carreira

Silvio Santos, 87 anos, completou nesta quarta-feira (7) 60 anos como apresentador. No dia 7 de fevereiro de 1958, Silvio estreava como apresentador na TV Paulista, no comando do programa “Hit Parade”, que exibia quais eram as 10 músicas mais vendidas durante a semana. As informações são do SBT e do site de entretenimento F5, do jornal Folha de S.Paulo.

Depois, Silvio Santos também apresentou no canal 5 as atrações “Quando os Maestros se Encontram”, “Bolada Fik-Forte” e “O Grande Espetáculo” (ao lado da atriz Cacilda Lanuza).

A experiência fez com que dois anos depois, em 1960, Silvio alugasse no mesmo canal o horário nobre das sextas-feiras para a estreia do programa “Vamos Brincar de Forca”.

Cinco anos depois de estrear como apresentador, Silvio Santos finalmente chega ao dia mais disputado da TV brasileira: o domingo. No dia 2 de junho de 1963, há quase 55 anos, estreava na TV Paulista (canal 5) o “Programa Silvio Santos”.

Ao longo destes anos algumas gafes: de quedas acidentais a selinhos não combinados, o apresentador já presenciou de tudo. Relembre algumas situações engraçadas em que Silvio se meteu ao longo dos 60 anos de sua carreira.

Bambu

Um dos momentos mais ilustres de Silvio como apresentador aconteceu durante uma entrevista com crianças. “Qual a diferença entre o poste, uma mulher e o bambu?”, perguntou a menina. “O poste dá a luz por cima, a mulher dá a luz por baixo”, continuou ela. “E o bambu?”, questionou Silvio. A resposta o pegou desprevenido.

Capote

Em um dos sorteios da Tele Sena, em junho de 2014, Silvio Santos se empolgou com o telefonema que recebia. Distraído, o apresentador não viu o degrau e caiu. Mas levou na esportiva: fez pose no chão e continuou apresentando, sentado, por mais de quatro minutos.

Peruca

Maísa Silva sempre foi um desafio para o apresentador Silvio Santos. A energia da menina era difícil de ser contida. Em um programa em 2009, quando pegou no cabelo do apresentador, Silva gritou em alto e bom tom: “É Peruca!”.

Banho

Em um quadro do programa “Topa Tudo por Dinheiro”, os convidados deveriam sentar em uma tábua de madeira, posicionada sob um tanque de água. Silvio quis demonstrar a prova e, por acidente, caiu dentro do tanque.

Alasca

O jeito “espontâneo” do apresentador também já colocou muitos convidados em situações constrangedoras. Uma clássica foi com Carla Peres, dançarina do grupo É o Tchan na época. A bailarina deveria falar uma palavra relacionada a Alasca e disse praia. “Praia no Alasca? Não!”, comentou o apresentador.

Selinho

No Teleton de 2001, Silvio Santos cumprimentou o cantor Gilberto Gil com um selinho. “Um selinho”, pediu ele. O cantor retribuiu, sorridente, o pedido.

Deixe seu comentário: