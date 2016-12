Já imaginou pegar uma carona com o apresentador Silvio Santos? Foi isso o que aconteceu com o jovem Wesley de Oliveira Aguiar, que sentou do ladinho do dono do SBT, enquanto este dirigia pelas ruas de São Paulo. O vídeo do encontro foi publicado nas redes sociais e bombou.

“Silvio, gosto muito de você. Te amo, te admiro muito! E quero te agradecer por todas as oportunidades que o senhor me dá de estar perto de você”, diz o jovem. Confira o vídeo da carona com Silvio Santos:

