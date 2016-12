Prestes a completar 86 anos, Silvio Santos, empresário e dono do SBT recebeu uma previsão feita por uma cigana, nos Estados Unidos, que afirmava que se ele participar de um filme ou entrevista pode morrer no dia seguinte.

Talvez seja esse o motivo do apresentador ter se recusado a participar da última entrevista do Programa do Jô, da Globo. “O pessoal não acredita, mas eu sim. E não vou me arriscar. A cigana só falou de filme, livro e entrevista. Exposição, não.”

