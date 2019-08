Silvio Santos invadiu os estúdios da filha Patrícia Abravanel, deu bronca e causou clima de tensão: “Aqui eu sou seu patrão”

Silvio Santos deu uma ordem no SBT e Patrícia Abravanel está feliz da vida, pois vai estrear o Topa ou Não Topa neste fim de semana. A apresentadora e filha do apresentador volta ao ar na TV com um programa solo, dois anos após o Máquina da Fama ter chegado ao fim.

Apesar do retorno de Patrícia Abravanel repleto de alegria a frente do novo programa no SBT, a apresentadora enfrentará desafios, principalmente quando o assunto são as inevitáveis comparações com Silvio Santos, que já comandou o mesmo programa no passado

No entanto, se engana quem acha que Patrícia Abravanel está pressionada quanto as comparações. Em conversa com a imprensa no lançamento do Topa ou Não Topa, ela deixou claro que ele é ele, e ela é ela, ou seja tanto ela quanto o pai Silvio Santos tem estilos muito próprios na apresentação de seus programas.

Apesar da forma solta e independente de Patrícia Abravanel, descobriu-se que Silvio Santos andou acompanhando tudo de perto. É que segundo o que foi relatado para nossa redação por uma fonte que trabalha no programa, o animador acompanhou quase que de surpresa a gravação do primeiro piloto do Topa ou Não Topa da filha.

Sim, Silvio Santos, chegou e absolutamente puxou uma cadeira de plástico e se sentou para acompanhar as gravações e o desempenho da filha a frente do programa. Acontece, que parte da produção até cogitava que ele poderia aparecer no gravação do tal piloto, por isso haviam separado uma cadeira majestosa e confortável, o que o empresário não quis nem saber e nem deu bola.

Já na gravação, Patrícia Abravanel ficou surpresa e feliz com a presença do pai: “Pai você por aqui?”, questionou a filha do empresário. “Aqui eu não sou seu pai, sou seu patrão”, teria dito Silvio Santos. “Ah para de brincadeira”, teria rebatido a moça. “Eu estou falando sério Patrícia Abravanel”, teria dito deixando certo climão no ar.

Quanto a Patrícia Abravanel ela se saiu muito bem nas gravações do Topa ou Não Topa, existe quem diga, que Silvio Santos teria pedido apenas alguns ajustes.

Pegadinha

O boneco mais temido do cinema está de volta às Câmeras Escondidas do SBT.

Em paralelo ao lançamento do longa, o Programa Silvio Santos traz duas pegadinhas inéditas baseada na história do Brinquedo Assassino.

Gravadas na rede Cinesystem, elas serão exibidas nos dias 18 e 25 de agosto.

Na primeira brincadeira o cenário é um cinema que criou um novo sistema self service de pipocas, para que as pessoas comprem o pote e se sirvam como quiserem.

O que elas não esperam quando começam a encher o balde é o aparecimento de Chucky, que sai do meio das pipocas para aterrorizar o público.

Já na segunda câmera, também em um cinema, o boneco original vindo dos Estados Unidos pela Imagem Filmes está exposto dentro de uma cabine e várias caixas do boneco estão ao seu lado.

Quando as pessoas param para uma foto, uma das caixas estoura e o ator William Pitoco, que interpreta Chucky em todas as câmeras do programa desde 2013, sai correndo atrás delas.

