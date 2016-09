Silvio Santos ironiza divórcio de Fátima Bernardes e William Bonner

Fátima Bernardes e William Bonner evitam falar sobre a separação nos bastidores e, apesar do silêncio dos jornalistas, o assunto ainda é comentado: depois de Mara Maravilha elogiar a discrição de casal, foi a vez de Silvio Santos dar sua opinião.

“Você sabe que agora que eu estou de vez em quando ouvindo fofoca, aquele rapaz que trabalha na Globo, o William Bonner, diz que ele se separou da Fátima. Não é possível!, exclamou o dono do SBT, eleito a personalidade mais admirada por brasileiros.

Em meio a rumores de que os dois se separaram tendo uma médica como pivô, o pai de Patricia Abravanel indicou que acredita na hipótese. “Eu desconfiei no dia em que a Fátima saiu e foi para o programa da manhã. Eu desconfiei que tinha alguma coisa errada. Quer dizer que ele terminou o casamento com a Fátima? Ela pegou ele em flagrante. Não é possível. Ele deve ter saído com alguém e ela o pegou em flagrante. É Fátima, apareceu na hora que não devia”, explicou.

