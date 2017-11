O apresentador Silvio Santos lidera os palpites do “bolão da morte” na internet

Com a proximidade do fim do ano, é comum haver previsões na televisão, revistas ou sites sobre como será a vida de personalidades brasileiras para o próximo ano. Mas e quanto a morte? Também há palpites sobre o tema. Circula na internet uma espécie de bolão de apostas em que as pessoas dão pitacos ou brincam de fazer premonições de quem morrerá em 2018. No ranking do site Bolão Pé na Cova, lidera, atualmente, o nome do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos.

O nome do ex-presidente da República José Sarney aparece na segunda colocação, seguido por Pelé, Zagallo e Lula. O cantor Roberto Carlos é 8º, enquanto a Rainha Elizabeth, da Inglaterra, está em 10º. Em 20º, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em entrevista ao blog Emais, do jornal O Estado de S.Paulo, o organizador do site de apostas, Paulo Henrique Martins, disse que no ano passado, o presidente Michel Temer ficou na 22ª posição dos mais cotados do bolão mórbido.

Como funciona

Os apostadores do site não têm expectativa de receber qualquer dinheiro. Eles ganham apenas prêmios simbólicos e, claro, ‘reconhecimento’. Eles acumulam pontos e são classificados de acordo com um ranking. A gratificação vai para o vencedor, enquanto os 10 primeiros ganham menções honrosas.

O importante é o propósito da aposta — inusitado, para dizer o mínimo: para serem bem-sucedidos, os participantes fazem as previsões de quais artistas listados passarão desta para uma melhor.

“Minha mãe e meu pai acham meio macabro. Meus amigos, que têm um humor de gosto duvidoso, é que gostam”, conta o organizador do Bolão Pé Na Cova.

Martins afirma que já recebeu algumas críticas fortes por e-mail, mas se impressiona como algumas pessoas se importam com o bolão. “Lembro estar viajando quando a Hebe [Camargo] morreu e, quando voltei ao hotel, havia e-mails pedindo para que eu atualizasse a página”, contou.

A ‘brincadeira’ existe na internet desde 2012, mas, na época, era restrita ao círculo social de Paulo Martins. Apenas no ano seguinte o jogo se abriu para o mundo: a partir daí, de um total de cerca de 30 participantes — na maioria, amigos dele —, o Pé Na Cova passou a receber apostas de quase 200 pessoas por ano. Para ter uma ideia, a lista para 2018 possui 190 apostadores — a de 2017 teve 195.

Martins, então, teve de sofisticar a coordenação do bolão. “Antes, eu organizava as coisas de uma maneira bem manual. Depois, quando passei a receber mais gente no bolão, resolvi fazer um sisteminha”, diz ele, que é programador e vive há dois anos e meio em Berlim, na Alemanha. Ele revela que o nome e o formato do bolão de apostas encontra suas origens no CocadaBoa, um site de humor dos primórdios da internet no Brasil, que realizava a brincadeira desde 2001.

“Tinha interesse em trazer para a internet um jogo da vida real para que todo mundo pudesse brincar, e, como segundo componente, a possibilidade de fazer o site ficar conhecido”, conta Wagner Martins, criador do site, também conhecido pelo codinome Mr. Manson.

Do Cocadaboa, o site Pé Na Cova extraiu o seu formato de bolão: os apostadores enviam uma lista — e podem fazê-lo dentro do período de um ano — com 15 nomes de personalidades que eles apostam que vão morrer (na brincadeira do Cocadaboa, podiam ser inscritos até 10 nomes).

Votação

O período de envio das apostas foi aberto no dia 20 deste mês e se encerra no dia 2 de novembro de 2018. “A gente encerra no dia 2 de novembro [os recebimentos das listas] por ser uma data oportuna”, conta Paulo em tom de brincadeira, se referindo ao Dia de Finados. As listas demoram um mês a serem validadas, para impedir que sejam editadas em meio algum acontecimento que influencie a percepção dos apostadores sobre o tempo de vida de personalidades.

Para definir o número de pontos ganhos por um palpite correto, há uma regra importante, também tirada do Cocada. “A pontuação que alguém ganha é igual a 100 menos a idade da pessoa que morre”, explica ele. Há um mínimo de 5 pontos no acerto, para o caso de uma personalidade que faleceu com mais de 100 anos não deixe a pontuação do jogador negativa. Em síntese: quem aposta nos mais novinhos, ganha mais.

“A mais nova que acertaram este ano foi a Márcia Cabrita”, diz Paulo sobre a atriz, que morreu em 10 de novembro.

