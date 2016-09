Silvio Santos tira a roupa em brincadeira no palco do programa no SBT

Silvio Santos vai tirar a roupa no palco do seu programa, que vai ao ar neste domingo (11), no SBT.

Em uma brincadeira do apresentador, ele vai aparecer na atração com um paletó branco e calça creme. “Que roupa feia. Escolhi muito mal. Porcaria de roupa. Olha aí, branco com creme. Não fica bem essa roupa. Não pode mudar? Pode tirar?”, diz.

Silvio, então, começa a retirar o paletó, a gravata, o microfone — que no caso dele faz parte do vestuário —, o cinto da calça e até o relógio, levando a plateia ao delírio, ainda mais por conta de uma música sensual de fundo.

Depois da brincadeira, o comandante do SBT vai vestir um terno preto com uma chique gravata borboleta.

O “Programa Silvio Santos” vai ao ar todos os domingos, a partir das 20h, no SBT.

