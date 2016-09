Simers entrega demandas da população na área da saúde aos candidatos à prefeitura de Porto Alegre

O Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul) promoverá, na segunda-feira (05), às 9h, no Hotel Deville, em Porto Alegre, um encontro com os candidatos à prefeitura da Capital. Na ocasião, a entidade entregará os resultados da Campanha Desejos para a Saúde, que contou com a votação dos moradores sobre prioridades para melhorar a saúde pública. Uma plataforma digital recebeu os temas mais urgentes entre 21 de julho e 30 de agosto.

Um dossiê sobre a saúde da Capital foi elaborado pelo Simers, contendo a votação e um diagnóstico completo sobre os problemas no SUS (Sistema Único de Saúde). Em seguida, cada candidato responderá a perguntas sorteadas, relacionadas às suas plataformas políticas para a saúde.

“Pela primeira vez, uma plataforma aberta possibilitou que os moradores pudessem eleger prioridades e agora vamos levar a quem pode dar alguma resposta e fazer algo”, destacou o presidente do sindicato, Paulo de Argollo Mendes.

Confirmaram presença os candidatos Sebastião Melo (PMDB), Luciana Genro (PSOL), Fabio Ostermann (PSL), Nelson Marchezan Junior (PSDB), Marcello Chiodo (PV) e João Carlos Rodrigues (PMN).

