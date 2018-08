Simone Leite é a Supermercadista Honorário AGAS

Durante a abertura da Expoagas na manhã desta terça-feira, no Centro de Eventos da Fiergs, foi destacado o Supermercadista Honorário do Ano, título que este ano coube à presidente da Federasul, Simone Leite, a primeira mulher a receber a distinção, em reconhecimento a sua firme liderança e atenta à entidade que representa.

“Eu gostaria de dividir o prêmio com todas as mulheres que estão buscando o seu espaço e que lutam por uma vida melhor. É uma honra e o um desafio estar representando todas elas hoje, aqui recebendo esse prêmio”, frisou Simone Leite, ao receber a premiação.

Depois da abertura, ela participou de um painel com o empresário Eduardo Bier Côrrea; o CEO e fundador da S.A Varejo, Sérgio Alvim; o presidente da Farsul, Gedeão Pereira; o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, e o economista Marcos Troyjo.

Ao falar sobre a importância da mobilização das entidades de classe, Simone enfatizou: “Acredito que as entidades de classe do Rio Grande do Sul são refúgios de moralidade, em que se trabalha pelo bem comum de forma colaborativa e voluntária”.

Com um firme posicionamento pró discussão política, ela afirmou que “estamos sempre preocupados com a nossa a nossa família e com os nossos negócios, mas nunca analisamos o todo. Não percebemos que a sociedade e o mercado também fazem parte do nosso trabalho e da nossa casa. Nós somos egoístas e ainda negamos a política. Precisamos parar com isso. É hora de ocuparmos espaço. “Se não nos apropriarmos das decisões e dos debates, nada vai melhorar”. Segundo ela, “gora é o momento de transformar nossa energia empreendedora em força política. Está em nossas mãos”.

