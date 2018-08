Simone Leite receberá o título de “Supermercadista Honorário Agas”. A distinção será entregue durante a Expoagas 2018

Pela primeira vez na história da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) uma mulher é homenageada com um dos principais prêmios do setor -, o de Supermercadista Honorário. A presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (FEDERASUL), Simone Leite recebe o destaque no jantar de Boas-Vindas da 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas), a ser realizado na Associação Leopoldina Juvenil, no próximo dia 21.

A Expoagas 2018 reunirá cerca de 48 mil pessoas ligadas à cadeia do abastecimento no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre, entre os dias 21 e 23 de agosto, oportunizando à indústria o lançamento de mais de 800 produtos e garantindo ao varejo atualização, capacitação profissional e oportunidades junto aos 372 expositores da feira, tendo uma previsão de movimentação comercial em mais de meio bilhão de reais em negócios.

