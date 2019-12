Celebridades Simone vibra por cirurgia plástica nos seios: “Vou virar o ano turbinada”

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

Na internet, ela falou sobre o procedimento estético que realizou e explicou o uso do sutiã cirúrgico Foto: Divulgação Pensando em engravidar mais uma vez, Simone aprovou o novo visual Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Simone, da dupla com Simaria, encarou a cirurgia plástica. Sempre atenta à aparência, a cantora deu uma atenção especial ao corpo e colocou silicone nos seios. Na internet, ela falou sobre o procedimento estético que realizou e explicou o uso do sutiã cirúrgico.

“Vocês têm me visto nos Stories com sutiã cirúrgico. Por que estou com ele? Quando eu engravidei do Henry naturalmente, pela lei da gravidade, os meus seios caíram, certo? Só que eu fui em uma médica e fiz a cirurgia. Depois de quatro anos o meu seio do lado esquerdo cedeu e ficou diferente um do outro. Sabe quando você está desgostosa da vida, não está feliz com o que está vendo do espelho?!? Pois é! Mas tudo bem. Passou e eu vim para Fortaleza porque os meus shows da virada do ano são aqui. Eu tinha alguns dias para fazer essa cirurgia e organizar tudo o que estava fora do lugar”, iniciou.

Pensando em engravidar mais uma vez, Simone aprovou o novo visual. “Daí, fui no Jorge Cambraia, que é um amigo nosso, amigo meu que é médico, e ele já ajeitou. Tá tudo bonitinho, tudo durinho, muito sensual… Tá muito fofo esses peitinhos! E eu estou muito feliz porque estava precisando realmente, não estava legal, não estava contente. Vou virar o ano turbinada, peitinho de mocinha, para glória de Deus, bonitinha. É bom demais se sentir bem. Dei uma repaginada na ‘coleguinha’ para 2020 entrar abençoadíssima. Eu tinha que dar um jeito. É bom demais você se sentir bem, organizada. Para a glória de Deus a gente trabalha e consegui dar um jeitinho nesse ser que quer entrar 2020 bonequinha”, afirmou a artista

Seguindo uma dieta com direito a chef especializado e acompanhamento de perto, Simone traçou uma meta para emagrecer. “Estou com um chef de cozinha acompanhando 24 horas. Minha comida é uma delícia. Tudo fresquinho, na hora. É maravilhoso. Espero, daqui até o Natal, perder pelo menos, uns 12, 13 quilos”, comentou em entrevista. Recentemente, Simone revelou dificuldades para perder peso e teve uma crise de choro.

“Eu estou bem emocionada porque é difícil. Não pense que dieta é fácil, porém já completei quase 40 dias de luta. Lutando todos os dias sem sair da regra. O meu caso é um pouco diferente dos outros casos justamente pelo fato de eu ter algumas coisas desreguladas. De ter tomado também alguns remédios lá atrás, por eu ter feito todos os tipos de dieta. Então, é um pouco mais difícil de emagrecer. Eu permaneço lutando, na minha dieta, no meu foco. E peço que Deus me dê força para que eu consiga”, desabafou.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário