Simpósio celebra os 20 anos da Emergência do Hospital Moinhos de Vento

Os 20 anos do setor de Emergência do Hospital Moinhos de Vento foram celebrados, nesta quarta-feira (22), com um simpósio multidisciplinar que reuniu médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais que atuam no local. O evento foi realizado Anfiteatro Schwester Hilda Sturm, na própria instituição, na Capital.

A abertura do Simpósio contou com a presença de membros do Comitê Executivo do Hospital Moinhos de Vento, como o superintendente Executivo, Mohamed Parrini, o superintendente Administrativo, Evandro Moraes, a superintendente de Operações e Governo, Tanira Andreatta Pinto, e a superintendente Assistencial, Vania Röhsig.

Mohamed Parrini destacou a grande transformação ocorrida nestas últimas duas décadas na instituição e no atendimento à população. “A concepção da Emergência é um marco para o hospital e está à serviço da cidade”, afirmou. Já Vania Röhsig parabenizou a todos os profissionais que integram ou que já fizeram parte do setor. “É uma bonita história de superação e muita dedicação”, declarou.

Chefe do Serviço de Emergência do Hospital, Paulo Schmitz foi o primeiro a palestrar. Após fazer um breve resgate da história da própria organização, ele falou sobre o início da emergência, desde a destinação de um espaço físico até a seleção dos primeiros médicos e técnicos de enfermagem. E, em um momento de emoção, mostrou um caderno histórico no qual eram anotados, à mão, todos os atendimentos e dados do setor nos primeiros anos de funcionamento.

Aperfeiçoamento contínuo

Contando atualmente com uma área três vezes maior que a inicial – que era de aproximadamente 560m² –, com ênfase em Cardiologia, Neurologia e atendimentos clínicos em geral, a Emergência do Moinhos se consolida como uma das mais modernas e bem equipadas do Sul do Brasil. Mas o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional e de infraestrutura prossegue. “Em breve vamos inaugurar uma nova área física para a emergência pediátrica, ampliar a emergência cardiológica e queremos, cada vez, mais especializar nossos médicos para que o Hospital Moinhos de Vento seja o melhor lugar para ser atendido nos casos de emergência”, projetou Paulo.

Para Sidiclei Machado Carvalho, coordenador assistencial da Emergência, o trabalho realizado nesses 20 anos está mudando a forma de ver e atuar. “Cada vez mais os profissionais da área da saúde que trabalham em emergências estão se valorizando, efetuando os melhores protocolos para se ter os melhores resultados”, avaliou.

Aprendizado e homenagens

Alguns dos temas abordados durante a programação de palestras do Simpósio, sob a coordenação científica de Paulo Schmitz, foram o uso de antibióticos, protocolo de AVC, cuidados paliativos, novidades para procedimentos em parada cardiorrespiratória, unidade de doenças respiratórias, além de fluxo de atendimento e indicadores, e a contribuição do fisioterapeuta na sala de urgência.

O dia de celebração pelos 20 anos da Emergência do Hospital Moinhos foi encerrado com uma homenagem aos colaboradores e antigos chefes da área. Dentre os agraciados estiveram alguns que estão no setor desde o início das atividades, em 1998.

