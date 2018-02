Simpósio internacional reunirá ideias inovadoras para transformar o agronegócio

Promover um ambiente favorável para o desenvolvimento e o debate de ideias inovadoras para o futuro do agronegócio. Essa é a proposta do One: Simpósio de Ideias da Alltech, que será realizado de 20 a 22 de maio em Lexington, Kentucky (EUA). Com o tema “O poder transformador das ideias”, a 34ª edição do evento internacional encoraja os envolvidos na cadeia produtiva de alimentos, ao redor do mundo, a “germinarem” inovações para a sustentabilidade do setor.

A expectativa, de acordo com o diretor estratégico da Alltech, Paulo Rigolin, é manter a característica internacional do evento para fomentar uma discussão global sobre a produção de alimentos e a indústria como um todo, propondo novos modelos de negócio e consumo. “Quais ideias surgirão deste encontro que, no futuro, serão lembradas como disruptoras para o setor?”, questiona.

Em 2017, aproximadamente quatro mil pessoas, de quase 80 países, estiveram presentes no simpósio. Entre os palestrantes estavam o CEO da Keenan, Robert Walker, o fundador da Fundação XPRIZE e co-fundador da Singularity University, Peter Diamandiss, o ex-executivo da Tesla Motors, Apple Computer e GAP Inc., George Blankenship, a fundadora e CEO da Futurethink, Lisa Bodell, e o vice-presidente sênior e diretor de comunicações da Intrexon, Jack Bobo.

Além dos debates, o simpósio reúne uma programação cultural que inclui jantares internacionais com apresentações artistícas e a “One Fun Run da Alltech”, uma mini-maratona pelo campus da Universidade da Transilvânia, que permite conhecer as paisagens do local.

Deixe seu comentário: