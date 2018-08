Simpósio na Expointer atualizará veterinários sobre temas do momento

O Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Rio Grande do Sul (Simvet/RS) organizará durante a Expointer neste ano um simpósio de dois dias abordando temas importantes para a categoria. Nos dias 29 e 30 de agosto, na Casa do Veterinário do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), temas como inspeção de produtos de origem animal, combate ao carrapato e bem estar animal de equinos estarão em pauta.

Conforme a presidente do Simvet/RS, Angelica Zollin, o sindicato continua levando à Expointer assuntos de extremo interesse para a categoria dos médicos veterinários, onde poderão ver modelos e exemplos do que vem sendo realizado no campo, além de poder tirar dúvidas sobre os temas propostos. “Todos os assuntos a serem apresentados são pertinentes e continuam atuais, mesmo alguns já terem sido debatidos, acabam retornando por sua reincidência como é o caso da resistência dos carrapatos e a modernização da inspeção. E esta será uma oportunidade de conhecermos outros olhares sobre estes temas”, enfatiza.

No dia 29 de agosto, a partir das 9h30min, ocorre o painel sobre “Programas e combate ao carrapato”, com o presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, Bernardo Pötter, que falará sobre “Seleção genômica para resistência a carrapatos” e com o mestre em produção animal, Octaviano Pereira Neto, que aborda os “Mitos e fatos no controle do carrapato dos bovinos”, com a mediação da presidente Angelica Zollin. Já a partir das 13h30min, o assunto é a “Inspeção de produtos de origem animal”, com a participação de Antônio Aguiar, da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, e Leonardo Werlang, do Ministério da Agricultura, apresentando os modelos propostos no Estado e no país, mediado pela representante do sindicato, Andréa Troller Pinto.

No dia 30 de agosto, o Bem Estar Animal em equinos será pauta a partir das 9h30min com a participação do superintendente do Serviço de Registro Genealógico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), Frederico Araújo, que mostrará o exemplo da associação neste tema, além de Carla Menger, da Secretaria da Agricultura do Estado, com mediação do diretor do sindicato, João Junior. E à tarde, a partir das 13h30min, a médica veterinária Denise Bicca aborda o tema do Horsemanship, mostrando as vantagens e benefícios desta prática de doma, mediado pelo diretor do Simvet/RS, Alexandro Daura. Toda a programação é gratuita.

