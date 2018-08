A Coordenação Estadual do Samu participou da simulação de atendimento em incêndio com múltiplas vítimas em uma casa noturna, durante o 1º Simpósio de Atendimento Pré-Hospitalar, em Nova Prata realizado na segunda (27) e nesta terça (28). O treinamento incluiu o atendimento a cerca de 150 vítimas e contou com a participação de 11 bases do Samu, bombeiros militares e voluntários.

