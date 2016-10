Simulado do Enem está disponível na internet até domingo

Os estudantes que participarão do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos dias 5 e 6 de novembro podem aproveitar o feriado desta quarta-feira (12) para dar uma reforçada nos estudos e testar seus conhecimentos no simulado on-line da plataforma Hora do Enem, que ficará disponível até domingo (16).

A plataforma pode ser acessada por computador, smartphone ou tablet. Esse é o quarto e último simulado antes das provas do Enem. O teste está dividido em duas provas, somando 180 questões. Como são testes longos, o recomendável é que sejam feitos em dois dias, assim como ocorre no Enem.

