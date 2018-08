Simvet/RS lança aplicativo para facilitar serviços aos médicos veterinários

Como forma de aproximar e facilitar cada vez mais os serviços e vantagens oferecidos aos seus associados, o Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Rio Grande do Sul (Simvet/RS) está lançando durante a Expointer 2018 um novo aplicativo dedicado aos médicos veterinários. O SimvetRS vai oferecer uma série de informações aos profissionais da categoria além de permitir aos associados do sindicato acessos a áreas administrativas que antes poderiam ser feitas apenas via site ou no contato junto à entidade.

De acordo com o diretor do Simvet/RS, Alexandro Daura, o aplicativo é uma forma de facilitar o acesso dos profissionais de medicina veterinária às atividades do Simvet/RS por meio de tablets e smartphones, com todas as informações sobre convênios e outros serviços. “É uma forma de acesso rápido, onde além das atividades poderá fazer emissão de boletos e alterações cadastrais. Talvez seja o único sindicato da categoria do país que oferece essa facilidade”, destaca.

Entre as seções do aplicativo SimvetRS, desenvolvido pela empresa Direta Sistemas, estão os convênios que os associados têm à disposição, agenda dos cursos e treinamentos promovidos pelo sindicato, informações sobre acordos e convenções, banco de vagas de empregos, notícias das atividades do Simvet/RS, entre outros temas. O aplicativo já está disponível para Android e até o início da Expointer poderá ser encontrado na plataforma iOS.

Deixe seu comentário: