Sinagoga da Califórnia é pichada

Uma sinagoga da Califórnia (EUA) foi pichada com frases antissemitas, informou a polícia, poucos dias após a morte de 11 pessoas em outro templo judeu, em Pittsburg. Allen Berezovsky, presidente da junta da sinagoga Beth Jacob em Irvine, ao sul de Los Angeles, disse que a palavra “judeus” junto com termos ofensivos foram pichados na fachada branca do prédio.

