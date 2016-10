Sinal de melhora na economia deve aumentar número de temporários no varejo

Em julho, a Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo (AGV) realizou uma pesquisa com lojistas de todo Estado, que apontou que apenas 8% contrataria funcionários no segundo semestre, incluindo o Natal. Isso significaria, no máximo, 4 mil vagas para os tradicionais temporários de fim de ano. Porém, a melhoria gradativa nas vendas, principalmente em datas comemorativas, aumentaram as expectativas para que as contratações de funcionários temporários seja de até 5 mil.

Conforme o presidente da AGV, Vilson Noer são vários os itens que somados aumentam o número de temporários, como os sinais de retomada na economia, o aumento da confiança dos consumidores, o aumento gradativo das vendas, a redução da inflação , entre outros.

“Essa época do ano é uma grande oportunidade para quem quer trabalhar, fazer uma renda extra, mas principalmente porque existe a possibilidade da contratação. Estimamos que de 30% a 35% dos temporários continuarão trabalhando em 2017”, afirma Noer.

