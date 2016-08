Sinal misterioso de rádio alimenta especulações sobre a existência de vida extraterrestre

Um sinal de rádio “potente” e “misterioso” detectado, em 2015, por um radiotelescópio russo que rastreia o céu em busca de sinais de inteligência extraterrestre despertou o interesse da comunidade científica. Esse sinal, cujas características poderiam levar a pensar na transmissão de uma inteligência extraterrestre, também poderia ser uma interferência de rádio, ou o resultado de um fenômeno natural, informou o site Centauri Dreams, que tornou pública essa descoberta pela primeira vez.

“Ninguém está afirmando que isso é trabalho de uma civilização extraterrestre, mas sem dúvida vale a pena fazer um estudo mais aprofundado”, disse Paul Gilster, autor do site, que analisa pesquisas científicas sobre a exploração do espaço profundo.

Gilster revelou a descoberta após ver uma apresentação sobre o assunto do astrônomo italiano Claudio Maccone, que indicou que “é necessário realizar um monitoramento permanente desse alvo”. O sinal foi detectado, em 15 de maio de 2015, pelo radiotelescópio RATAN-600, na República da Carachai-Circássia, uma divisão federal da Rússia, perto da fronteira com a Geórgia.

O sinal vem da direção de uma HD164595, uma estrela similar ao Sol que se encontra na constelação de Hércules, a cerca de 95 anos-luz da Terra, e que é conhecida por ter pelo menos um planeta orbitando em volta dela, conhecido como um “Netuno quente”, por ser gasoso e orbitar a estrela em apenas 40 dias. Contudo, é possível que existam outros planetas, inclusive rochosos e na zona habitável.

“Observação permanente.”

A equipe de astrônomos dirigida por Nikolai Bursov, da Academia de Ciências da Rússia, detalhou que é muito cedo para determinar a natureza e a origem do sinal. Os pesquisadores acreditam, porém, que esse sinal é instigante o suficiente “para solicitar que seja objeto de uma observação permanente”, escreveu Gilster.

O que desperta interesse dos pesquisadores é a potência do sinal. Seth Shostak, astrônomo do Instituto SETI, na Califórnia (EUA), afirma que caso a antena esteja transmitindo em todas as direções, a energia necessária para produzir o sinal seria de 10 elevado a 20 watts. Isso significa que a suposta civilização emissora seria bem mais avançada que a nossa, classificada como de Tipo II na Escala de Kardashev – método de medição do grau de desenvolvimento tecnológico de uma civilização.

“É uma enorme conta de energia, mesmo que se tenha um grande desconto da fornecedora”, brincou Shostak. “É centenas de vezes mais que toda a energia solar que chega à Terra.”

Se o sinal provém de uma banda de emissões estreita orientada em direção ao Sistema Solar, poderia se tratar de uma força disponível para uma civilização Kardashev do Tipo I, indicando uma civilização mais próxima à humana.

Interferência.

Apesar da possibilidade de o sinal ter sido gerado por fontes alienígenas, o mais provável é que seja uma interferência criada no nosso próprio planeta. A sensibilidade dos radiotelescópios frequentemente prega peças nos astrônomos por detectarem uma infinidade de sinais, até mesmo dos telefones celulares. No ano passado, pesquisadores do Parkes Radio Telescope, na Austrália, rastrearam um sinal estranho de fornos de micro-ondas de dentro do próprio laboratório.

“Na busca por vida extraterrestre, parte do problema é que você tem uma civilização produzindo sinais que podem atrapalhar o tempo todo. E essa civilização é chamada Humanidade”, disse Shostak.

