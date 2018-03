O tráfego de veículos no cruzamento da ERS-040 com a ERS-118, em Viamão, foi alterado nesta quinta-feira. O semáforo instalado no trecho funcionará em amarelo piscante nos horários com maior circulação de veículos. A medida adotada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem visa a diminuir os congestionamentos no trecho durante o feriado prolongado de Páscoa.

