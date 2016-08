Sinalização da avenida Wenceslau Escobar começa na próxima semana

A partir da próxima semana, em caso de tempo seco, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) iniciará a implantação da sinalização provisória na avenida Wenceslau Escobar, entre a rótula da avenida Icaraí e a rua Castro de Menezes, bairro Vila Assunção. Naquele local está em fase final a primeira etapa da obra de duplicação da avenida. Esta etapa está sendo realizada pela Goldsztein como contrapartida viária a empreendimento imobiliário.

A entrega do trecho em obras, totalizando aproximadamente 350 metros, está prevista para 2 de setembro, com a implantação da sinalização vertical. Os demais serviços em sinalização ficarão completos até o final de setembro, em virtude dos prazos necessários para que o pavimento tenha condições técnicas de receber a pintura definitiva.

A sinalização do trecho, com a posterior liberação do tráfego, possibilitará a qualificação do trânsito naquela região de intensa circulação de veículos, que serve como ligação entre a região sul e a área central da cidade.

Outra alteração na região é a possibilidade de conversão à esquerda na av. Cel Massot dos veículos provenientes do Centro, além de travessias de pedestres. Técnicos e agentes de fiscalização da EPTC irão monitorar os serviços de implantação da sinalização.

