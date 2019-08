Os 57 alunos, de dois a cinco anos, da Escola de Educação Infantil Neo-Humanista Ananda Marga RN2, do bairro Restinga, já contam com uma circulação mais segura. A pedido da direção e após reuniões com EPTC, houve um reforço de sinalização, implantação de trânsito em sentido único e delimitação para embarque e desembarque. O Dmae também realizou conserto de tubulação na via.

