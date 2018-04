Sinapro-RS é homenageado na Câmara de Vereadores pelos seus 40 anos

O Sinapro-RS (Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul) é a primeira entidade do gênero a operar no Brasil. Completando os seus 40 anos de existência, desde a assinatura da Carta Sindical Patronal de Agências de Propaganda no Brasil em 31 de março de 1978, realizou diversas ações que marcaram as ações da entidade na história do Propaganda no País e também fora dele. Ao longo deste tempo, foram várias lutas, que segundo o presidente do Sinapro-RS, Fernando Silveira, fizeram do papel do Sindicato cada vez mais essencial para as agências.

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre homenageou a entidade tarde desta segunda-feira (02) com a entrega de um diploma pelas mãos do presidente Walter Nagelstein, que destacou que uma das funções do Sinapro-RS é convergir a comunicação, democracia e liberdade.

“Atualmente, nossa missão é fazer com que as agências mergulhem em seus negócios e conquistem cada vez mais seus clientes”, citou Silveira, mencionando a importância da tecnologia para a expansão das oportunidades no setor. Hoje são mais de 80 associados fazendo parte do grupo.

A ALAP (Associação Latino-Americana de Publicidade), presidida por João Firme de Oliveira, foi uma das criações significativas ao decorrer destes 40 anos de Sinapro destacadas pelo presidente Fernando Silveira. Junto com a ALAP, o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, reúne a cada dois anos representantes renomados para debater o cenário da Publicidade e Propaganda dentro da comunicação nacional e internacional. (Marysol Cooper/ O Sul)

