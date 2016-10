Sinapro/RS oferece benefícios exclusivos para associados em programas Adobe

Até 29 de novembro, os associados do Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul (SINAPRO-RS) poderão adquirir, com exclusividade, programas como Photoshop, InDesign, Illustrator e Premiere com um desconto significativo. A ideia é oferecer um benefício em ferramentas que são praticamente obrigatórias em toda a agência. Fazem parte da promoção o pacote Creative Cloud (All Apps), com redução de U$485,00 no valor, o Creative Cloud (Single Apps), gerando economia de U$224,00, e o Acrobat Pro DC, com o custo de U$38,00 abaixo do preço normal. A promoção inclui facilidades como a possibilidade de parcelamento em seis vezes. Interessados em buscar esse benefício devem enviar um e-mail para sinaprors@sinaprors.com.br ou ligar para (51) 3395-1063.

“O SINAPRO/RS, com mais este benefício de impacto direto no custo das agências de propaganda, mostra toda a sua batalha em 2016 por oferecer vantagens aos seus filiados. Até agora, 35% dos associados renovaram ou adquiriram novas licenças com preços diferenciados, o que torna a filiação uma vantagem financeira real. Isso tudo sem contar com o apoio e fortalecimento a todo o trabalho que o SINAPRO/RS vem realizado na busca e no controle das boas práticas e da regulamentação do mercado. Se tem mais? Sim, muitos outros benefícios ainda estão por vir assim como esperamos ampliar nosso quadro de filiados consideravelmente nos próximos meses”, diz Fernando Silveira, presidente da entidade e fundador e sócio da Integrada.

