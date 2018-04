Sindha: capacitação inédita mostra os desafios do alinhamento entre gastronomia e gestão empresarial

O cenário gastronômico vem sofrendo uma série de transformações ao longo dos anos. Essa nova realidade está fazendo com que as empresas busquem soluções inovadoras em seus produtos, e principalmente, em sua gestão. Saber alinhar a prática na cozinha e a aplicação de conceitos e técnicas que todo empreendimento precisa ter, é um grande desafio dos profissionais. De acordo com o Sindha – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região, já se tornou imprescindível que os empreendedores desenvolvam capacidades de administração e entendam o que é um controle financeiro eficaz.

Pensando nisso, a entidade criou um curso inédito voltado para gestão prática em gastronomia, com o intuito de capacitar gestores e proprietários para obterem uma visão completa do seu negócio. Os encontros, que acontecem entre os dias 16 de abril e 13 de junho, contarão com o Consultor de Empresas e Palestrante com experiência de mais de 18 anos de atuação na gestão financeira em pequenos negócios, professor na Graduação e Pós Graduação na Castelli Escola Superior de Hotelaria de Canela-RS, Eliseu Eduardo Ely, abrindo a capacitação com o tema “Custos e Despesas”.

“Por esse curso possuir uma durabilidade maior, os empresários e empreendedores terão uma ótima oportunidade de receber muito conteúdo diferenciado que certamente eles poderão implantar dentro de suas empresas”, afirma Eliseu. De acordo com o consultor, os empresários de gastronomia poderão trabalhar questões de gestão dos seus próprios negócios, aprendendo a importância do acesso de uma série de ferramentas que às vezes não são utilizadas e afetam nos resultados da empresa.

“A proposta do curso é profissionalizar os donos de bares e restaurantes para que eles consigam ter uma visão a médio e longo prazo. Assim, desenvolvendo ferramentas que possam ter controle de indicadores de desempenho do seu negocio”, enfatiza a consultora Dana Chmelnitsky, especialista em marketing estratégico com atuação em gestão de negócios com experiência de mais de 20 anos no setor de alimentação, proprietária da D. Consultoria Inteligente e Gerente de Comunicação do Pizza Hut RS.

Dana ministrará os módulos de marketing da capacitação com o objetivo de que os proprietários dos empreendimentos consigam desenvolver um posicionamento por parte do seu negócio, criar um perfil de clientes e explorar as ferramentas mais adequadas para cada etapa do processo de compra. “Os proprietários precisam entender e conhecer o perfil do seu empreendimento. Todo investimento feito sem ter um direcionamento para o seu perfil de cliente, provavelmente, vai trazer um retorno menor para a empresa e o dinheiro investido estará sendo desperdiçado”, argumenta Dana.

Por meio de aulas práticas e expositivas, divididas em 16 módulos de aprendizagem, a capacitação contará com a presença de cinco palestrantes especializados nas áreas abordadas, trabalhando os principais pontos que devem ser observados na gestão gastronômica. Estarão presentes além de Eliseu Eduardo Ely e Dana Chmelnitsky, nomes como Fernanda Stracioni, Maria Cristina Furtado e Samantha Mallmann.

A capacitação tem o investimento de R$ 300,00 para Sócio Sindha, R$ 600,00 para representados e R$ 900,00 para o público em geral. As inscrições devem ser feitas pelo site www.sindha.org.br. Mais informações pelo telefone (51) 3225-3300.

Curso Gestão Prática para Gastronomia /Datas: 16 de abril a 13 de junho/

Horário: 17h30 às 21h30/ Instrutores: Eliseu Eduardo Ely, Fernanda Stracioni, Dana Chmelnitsky, Maria Cristina Furtado e Samantha Mallmann/ Local: Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Rua Dr. Barros Cassal, 180 – conj. 801).

Ingressos: 1º lote de inscrições estará com promoção especial até o dia 02/04/ Sócios: R$ 250,00

Representados: R$ 550,00/ Público geral: R$ 850,00

* Após este dia para empresas que fizerem duas ou mais inscrições juntas será dado 10% de desconto a partir da 02º inscrição.

