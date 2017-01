Sindha desembarca em Madri para promover o turismo gaÃºcho

O Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha) e o Sindicato de Hotéis de Porto Alegre (SHPOA) estão investindo forte no turismo gaúcho e estarão junto com a delegação oficial do Rio Grande do Sul na missão que irá a Madri/Espanha, participar da FITUR – Feira de Turismo, que ocorre entre os dias 18 a 22 de janeiro de 2017. A FITUR, evento global para os profissionais de Turismo e dos mercados receptivos e emissivos para a Iberoamérica é uma das principais feiras do calendário do Turismo mundial e importante para o Rio Grande do Sul pelas afinidades culturais e pela ligação aérea entre Porto Alegre e Lisboa, que vem aumentando os fluxos de visitantes da Península Ibérica.

“É um grande esforço que fazemos para colocar Porto Alegre e as diversas regiões turísticas do estado no mapa do turismo mundial”, diz o presidente do Sindha, Henry Starosta Chmelnistsky, que será o representante da entidade junto à delegação liderada pelo EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo e pela Secretaria Estadual de Turismo Esporte e Lazer. O Sindha e o SHPOA apoiam essa importante ação de promoção internacional para o desenvolvimento do Turismo Sustentável no Rio Grande do Sul por ser parte integrante das atividades de desenvolvimento econômico geradoras de empregos e rendas no setor do Turismo e Hospitalidade, entre outras áreas impactadas pelos fluxos de visitantes. O apoio do Sindha e SHPOA se estende à viabilização da participação do representante do Estado no evento, através do Diretor de Turismo, Abdon Barretto Filho, que ficará responsável pelos relacionamentos internacionais durante o encontro.

Na feira, o Rio Grande do Sul contará com um espaço que será destinado à promoção e apoio à comercialização de 27 regiões turísticas gaúchas, em conformidade com a Política para o desenvolvimento do Turismo Sustentável, em consonância com a ONU – Organização das Nações Unidas, que declarou 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento e reconhece “a importância do turismo internacional e, em particular, a designação de um ano internacional de turismo sustentável para o desenvolvimento, para promover uma melhor compreensão entre os povos em todo o mundo, levando a uma maior conscientização sobre o rico patrimônio das diversas civilizações”.

Na programação oficial consta ainda o lançamento do Circuito das Missões Jesuíticas, integrando cinco países da América do Sul (Argentina, Brasil, Bolívia, Uruguai e Paraguai).

Segundo o EMBRATUR/Ministério do Turismo, o Brasil se apresentará no mercado Espanhol com foco nos patrimônios culturais UNESCO, dentre eles os materiais e imateriais associados aos destinos turísticos.

