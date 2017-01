Sindha fecha ano com 10% de crescimento em cursos e profissionais capacitados

O ano foi positivo para o setor de cursos do Sindicato de Hospedagem e Alimentação e POA e Região (Sindha). Ao longo do ano, foram 120 cursos realizados, mais de 1200 horas/aula e cerca de 2200 profissionais capacitados. Crescimento em torno de 10% com relação ao ano passado.

“Em tempos de crise, em que as empresas procuram otimizar seus custos selecionado os colaborados mais bem preparados, é ainda mais importante estar preparado para o mercado. Esses resultados demonstram exatamente essa lógica”, avalia o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky.

Este ano, o Sindha inovou na oferta de cursos, ampliando sua grade para capacitações em culinárias especializadas, como gastronomia francesa, comidinhas de boteco, ervas e especiarias, entre outros. Em parceria com a Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul (ABS-RS), promoveu cursos intensivos em vinhos, incluindo aulas teóricas e degustação. E intensificou a programação de cursos voltados para a segurança de alimentos, criando uma especialização em cantinas escolares. “Os mercados da alimentação e hospedagem passam por grandes transformações, por isso, a necessidade de aprimoramos nossa oferta de cursos para realmente qualificarmos os profissionais que trabalham nessas áreas. Esse é um dos papéis fundamentais do Sindicato,” complementa Henry.

Comentários