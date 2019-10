Sindicalistas ligados ao Imesf são recebidos na Saúde

O secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, recebeu, no final da tarde desta quarta-feira (30), representantes de sindicatos ligados a profissionais do Imesf (Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família). O grupo tratou sobre a decisão de inconstitucionalidade da lei que criou o Instituto, tomada pelo TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) e reafirmada pela 22ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal).

Stürmer reiterou a determinação do município em garantir a continuidade dos serviços de saúde da atenção primária. Assegurou que a prefeitura está preparada para manter e ampliar os serviços e que estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para o pagamento de recursos trabalhistas decorrentes de demissões. “Estamos executando todos os processos para que possamos oferecer o melhor serviço à população”, ressaltou.

Participaram do encontro representantes do SindsaúdeRS (Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul), Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul), Sergs (Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul), Soergs (Sindicato dos Odontologistas no Rio Grande do Sul) e SindacsRS (Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul).