Sindicalistas não conseguem acompanhar votação da Previdência, apesar de liberação do STF  

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, autorizou sindicalistas a acompanharem a votação da reforma da Previdência nas galerias da Câmara dos Deputados. Entretanto, chegando ao local, os profissionais alegaram terem sido proibidos de entrar pelo esquema de segurança

Os três habeas corpus para pessoas ligadas ao Sindicado dos Servidores do Ministério Público Federal foram emitidos nesta quarta-feira (10). Toffoli, na decisão, reiterou que o poder de polícia pode ser usado pelo Congresso Nacional, mas não pode ocorrer impedimento do público de acompanhar as votações em locais públicos.

