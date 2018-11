Neste sábado, das 14h às 19h, o Sesf-RS (Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Rio Grande do Sul) realiza neste sábado a sua 11ª Confraternização. O evento reúne empresários do setor no Guarita Park Hotel em Torres e inclui sala de negócios com patrocinadores, shows, jantar e sorteio de prêmios aos convidados. Informações completas em www.sesf.com.br.

Deixe seu comentário: