Sindicato dos Arquitetos no Estado do RS retoma projeto “Na Estrada” em abril

Com o intuito de promover debates no interior do Estado sobre patrimônio, trabalho colaborativo e sustentabilidade nos espaços urbanos e alertar para a importância da habitação e da cidade na vida das comunidades, o Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (Saergs) retoma, em abril, o projeto “Saergs Na Estrada”. O roteiro de 2018 será aberto por Caxias do Sul, no dia 17/4, com apresentação e palestra do coletivo TransLAB.URB. A agenda segue em Pelotas, no dia 08/5, e Porto Alegre, em 18 e 19/5, cujas programações serão divulgadas em breve. Com início em 2014, a ação de interiorização já percorreu diversas cidades gaúchas, do Litoral à Fronteira.

Segundo a presidente do Saergs, Maria Teresa Peres de Souza, a proposta é pensar as condições de moradia e os demais aspectos de habitabilidade das cidades gaúchas e levar informações sobre as potencialidades da atuação do profissional de Arquitetura e Urbanismo para a coletividade, além de apresentar o papel do novo sindicato para os profissionais. “É necessário que essas discussões ocupem todos os espaços da sociedade, na Capital e no Interior do Rio Grande do Sul. Nosso desafio é dar luz a assuntos que, mais do que essenciais para a Arquitetura e Urbanismo, têm relevância para a vida das famílias, especialmente das que vivem em áreas marginalizadas e com precárias condições de habitação”, destaca.

A arquiteta e urbanista ainda ressalta a importância histórica que o interior do Rio Grande do Sul possui na formação do patrimônio cultural dos gaúchos. “A Arquitetura e Urbanismo conta a história de nossa sociedade e isso fica evidente em nossas incursões pelo interior”, aponta Maria Teresa, lembrando a necessidade de integrar arquitetos e urbanistas nas causas coletivas da profissão, considerando os desafios que se apresentam para a atuação profissional.

Os eventos têm entrada franca e são uma promoção do Saergs com patrocínio do CAU/RS. Mais informações podem ser obtidas diretamente em saergs@saergs.org.br.

