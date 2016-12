Sindicato dos policiais civis faz consulta Ã  categoria sobre pedido de impeachment de Sartori

O Ugeirm (Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do RS) está consultando os policiais civis sobre a possibilidade de protocolar, na Assembleia Legislativa do Estado, um pedido de impeachment do governador José Ivo Sartori. A consulta é feita pelo site www.ugeirm.com.br.

Segundo a entidade, a denúncia pela prática de crime de responsabilidade seria motivada pela desobediência da decisão judicial que reconhece a ilegalidade do parcelamento dos salários dos servidores e obriga o governo a pagar a integralidade dos salários dos trabalhadores da segurança pública e pelo descumprimento de ordem judicial que proíbe a manutenção de presos nas delegacias da Polícia Civil.

