Sindicato médico alerta sobre falta de médicos em postos de saúde de Porto Alegre

Pelo menos oito unidades de saúde de Porto Alegre podem ficar sem atendimento médico. O alerta do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) fala sobre uma disputa jurídica de 70 terceirizados que atuam na capital, eles não recebem salário desde abril.

A Prefeitura não efetuou os devidos repasses para a gestora Competência Soluções Médicas, sob alegação de descumprimento de contrato por parte da gestão de terceirizados. Na terça-feira (04) a Justiça determinou a retirada da cláusula que causava o impasse. Com isso, o governo municipal deve regularizar a situação em até 90 dias.

De acordo com o sindicato médico, este prazo pode atrapalhar e causar um déficit no atendimento dos postos de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a empresa gestora é responsável por repor as vagas que ficarem em aberto.

Os Pronto Atendimentos que são atendidos por médicos terceirizados ficam na Lomba do Pinheiro, Bom Jesus e Cruzeiro do Sul, além de postos de saúde e o Hospital Materno Presidente Vargas.

