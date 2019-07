Sindicato pede prisão do governador do RS por atraso nos salários

Um pedido de prisão do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, protocolado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Executivo (Sintergs) foi julgado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). O sindicato alega que Leite descumpre uma determinação judicial do dia 19 de março deste ano, que prevê o pagamento de salários no último dia útil do mês do trabalho prestado, conforme a Constituição do estado.