Sindicatos orientam que servidores do Imesf cessem manifestações e retomem atividades nesta terça-feira

Após dias de manifestações, as unidades de saúde do Instituto Municipal Estratégia de Saúde da Família (Imesf) de Porto Alegre devem retornar ao atendimento normal nesta terça-feira (24) por orientação dos sindicatos da categoria. Nesta segunda-feira (23), 67 unidades ficaram fechadas pela manhã. Já à tarde, 17 não abriram as portas.

As manifestações ocorreram em quatro dias. No dia 17 de setembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) publicou a decisão de que a lei que criou o Imesf é inconstitucional. Com isso, a instituição terá de ser extinta, provocando a demissão dos 1.840 trabalhadores. A prefeitura já disse que não haverá descontinuidade do serviço, pois será contratada uma organização da sociedade civil para o lugar do instituto.

Enquanto isso, conforme o secretário-geral do Sindisaúde, Julio Cesar Jesien, a orientação é para que todos compareçam a seus postos de trabalho e que nenhuma unidade fique fechada. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) também orientou a categoria a retomar as atividades. As unidades de saúde da família funcionam das 8h às 17h.

O presidente do Simers, Marcelo Matias, diz que o modelo de contratualização sugerido pelo prefeito Nelson Marchezan não é o ideal e sustenta que poderia ter sido construída uma solução conjunta para evitar o ocorrido.

