Sindilojas apresenta “o jeito Disney de encantar o cliente” a fim de aprimorar processos de gestão e qualificar o varejo gaúcho

Na noite desta segunda-feira (28) o Sindilojas reuniu cerca de 1.300 pessoas no centro de eventos do BarraShoppingSul para um evento que marca o final de ano da entidade com chave de ouro. Falar sobre excelência no atendimento, tendo como exemplo um dos grandes ícones mundiais quando se trata de serviços, como é o caso da Disney, traduz a proposta do Sindilojas, tendo por foco aprimorar o varejo gaúcho neste item. “Queremos dar nossa contribuição para que as empresas cresçam, queremos mudar a vida das pessoas e contribuir para qualificar lojista e cliente”, como diz o presidente do Sindilojas, Paulo Kruse. “Hoje o Sindilojas é referência nacional, conquistamos o Top de Marketing recentemente, realizamos a Febravar, entre outras iniciativas. Hoje sou eu o presidente, amanhã será outro, mas o que queremos é implantar processos de gestão que perdurem, que qualifiquem o setor”.

O encontro contou com a palestra de Alexandre Martins, consultor da Action Treinamento, também professor da Unisinos, além de ser um entusiasta e estudioso do que ele qualifica como sendo o jeito Disney de encantar clientes, vivenciado através de inúmeros cursos de treinamento realizados nos parques da Disney ao longo dos anos. “Queremos mostrar o que faz a diferença nas empresas e no dia a dia das pessoas, trazendo este exemplo da Disney para todos”, aponta ele. “A Disney treina, cobra e aplica” .

Ele enfatizou que a Disney dá atenção aos detalhes. Hoje são 7 parques, outros 4 estão em construção, operando 365 dias no ano, 24 horas por dia, são 42 estações de rádio, 1 portal de Internet, 10 emissoras de TV, 27 hotéis, 728 lojas, filmes, além do Disney Institute e do Wedding Pavilion. A Disney recebe 120 mil visitantes/dia conta com 130 mil funcionários. “A forma é mais importante do que o conteúdo e este é um dos grandes ensinamentos da empresa. Uma empresa que se reinaugura todos os dias”.

