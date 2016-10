Nesta terça-feira (18), o Sindilojas Porto Alegre completa 79 anos de atuação em defesa dos interesses do comércio varejista da Capital e de Alvorada. A Entidade é o único representante legal dos lojistas e trabalha com o objetivo de desenvolver a categoria, contribuir com o empreendedorismo e fortalecer a economia gaúcha. A profissionalização do comércio varejista, o combate ao comércio informal, a eficiência da segurança pública e a redução da carga tributária são as principais causas levantadas pelo Sindicato.

Segundo o presidente do Sindilojas Porto Alegre, o desafio do varejo é se reinventar a cada novo dia e superar todas as barreiras econômicas, legislativas, de insegurança e de aumento da concorrência. “E é nesse contexto que o Sindilojas Porto Alegre trabalha. Nossa missão é defender os interesses de toda a categoria, gerando possibilidades de crescimento para todos os empresários do comércio, independente do porte da loja. Afinal, é a união da categoria que dará força para buscar melhores condições de trabalho e movimentar a economia”, afirma.

Também nesta terça-feira, dia 18, o Sindicato recebe convidados no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) para comemorar a chegada da 100ª edição da Revista Conexão Varejo, que ocorre neste mês. Já são 8 anos em circulação, 100 edições publicadas e mais de 576 mil exemplares distribuídos. A publicação mensal da Entidade é distribuída gratuitamente para lojistas, entidades empresariais, formadores de opinião e imprensa.

