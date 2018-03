Com o objetivo de fomentar as vendas do comércio de bens e serviços em Gravataí e Glorinha, o Sindilojas de Gravataí, por meio da Comissão Sindimulher , promove o Desfile da Coleção Outono/Inverno 2018, no dia 17 de abril, uma terça-feira, às 20h, no Galpão do Seminário São José, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Deixe seu comentário: