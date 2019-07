SindiRádio divulga pesquisa da Ipsos feita em 27 países que revela a confiança do rádio

A pesquisa Trust in the Media, sobre a confiança na mídia, realizada em 27 países pela Ipsos, mostra o Brasil empatado com a Alemanha como o terceiro país em que mais se confia na imprensa. Índia e China lideram. O Rádio é o meio mais confiável para 65% em 27 países.

Segundo o levantamento feito e divulgado pela Ipsos, dos mil brasileiros adultos que participaram do levantamento, realizado em janeiro e fevereiro, 65% responderam confiar em Rádio e TV. O percentual também é observado para jornais e revistas. Sites de notícias vieram a seguir, com 58%.

Os indianos apresentam o maior percentual de confiança na imprensa (77%), seguidos dos chineses (67%). Depois de brasileiros e alemães, vêm sulafricanos (64%), malaios e canadenses (62% em cada um dos dois países).

Na média dos 27 países, 47% confiam em jornais e revistas, 65% em televisão e Rádio, sendo e 58% em sites. A margem de erro para a pesquisa no Brasil é de 3,1 pontos percentuais.

A pesquisa perguntou também sobre fake news — e constatou que 59% dos brasileiros acreditam que conteúdos falsos estão presentes também em jornais e revistas. A margem de erro da pesquisa, que ouviu 19,5 mil pessoas em 27 países, é de 3 pontos percentuais.

