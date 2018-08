SINDUSCON-RS divulga novos valores do CUB

O Sinduscon-RS divulgou nesta quarta-feira (01) o CUB/m² – Custo Unitário Básico por metro quadrado de construção do mês de julho de 2018, com base na NBR 12.721/2006. Os materiais de construção que mais subiram em julho último são: Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto Ø 150 mm (3,85%), Vidro liso transparente 4 mm (2,81%), Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2″ (2,58), Fio de cobre anti-chama, Isolamento 750V,#2,5 mm2 (2,31%), Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1 ,40m , em alumínio (2,16%) e Concreto fck=25 Mpe (2,01%). Já os materiais de construção que apresentaram as maiores reduções de preços no mesmo período são: Placa cerâmica (azulejo) 3Ocm x 4Ocm, PB II (-4,26%), Cimento CP-32 II (-3,51%), Tijolo 9 cm x 19 cm x 19 cm (-1,64%) e Bacia sanitária branca com caixa acoplada (-1,29%). Mais informações no endereço eletrônico: www.sinduscon-rs.com.br

