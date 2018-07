Sinduscon-RS promove encontro com candidato ao Governo do RS, Jairo Jorge

Nas eleições 2018, o Sinduscon-RS, como em anos anteriores, receberá candidatos a cargos políticos para ouvir as suas propostas. No dia 31 de julho (terça-feira), às 12h, na sede do Sindicato (Av. Augusto Meyer, 146 – Porto Alegre/RS), o candidato ao Governo do Estado, Jairo Jorge (PDT), será o palestrante.

Na ocasião, os participantes poderão questionar sobre soluções dos candidatos quanto a gargalos que inibem o crescimento da construção civil no Rio Grande do Sul. Inscrições pelo telefone (51) 3021-3440 até o dia 30 de julho às 12h. Vagas Limitadas!

