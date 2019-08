Sine da capital abre inscrições para cursos gratuitos

As inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Progredir, realizado pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), iniciam nesta quarta-feira (21) a partir das 14h. Interessados devem comparecer na Estação Cidadania Restinga, localizada na rua Arno Horn, 221, em Porto Alegre.

Podem participar das capacitações pessoas inseridas no Cadastro Único (CAD Único) ou beneficiários do Bolsa Família. As inscrições poderão ser feitas até o fim deste mês.

Os cursos começam em setembro e serão realizados na Estação Cidadania, às quartas e sextas-feiras à tarde, e nos sábados pela manhã, com acompanhamento da equipe de qualificação do Sine. Para mais informações sobre cursos disponíveis e esclarecimento de dúvidas, o Sine da capital disponibiliza o número (51) 3289-4796.

