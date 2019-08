Sine da capital oferece cursos para população LGBTQI e vagas de emprego ao público em geral

O Sine Municipal traz capacitações específicas ao público LGBTQI e vagas de emprego à população em geral. Os serviços poderão ser acessados nesta terça-feira (13), na sede do Sine de Porto Alegre, localizado na avenida Sepúlveda esquina com Mauá.

Os cursos de empoderamento pessoal, conquista de objetivos e educação financeira podem ser presenciais ou a distância e as inscrições devem ser feitas pelo telefone (51) 99108-3449 ou pelo e-mail grupodesobedeca@gmail.com . A iniciativa é da Coordenadoria da Diversidade Sexual e de Gênero da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, em parceria com a Uber e com a ONG Desobedeça.

Além disso, estão disponíveis à população em geral, 237 postos de trabalho. Até que sejam preenchidas, as vagas seguirão em aberto. Para concorrer, é preciso comparecer com carteira de trabalho e comprovante de residência.O número de cartas de encaminhamento é limitado e elas devem ser retiradas em qualquer unidade Sine ou pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play.

O Sine Municipal atende das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico.

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS:

Açougueiro – 3

Administrador – 1

Agente administrativo – 1

Arte-finalista – 1

Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) – 1

Auxiliar de costura – 1

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 1

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de expedição – 1

Auxiliar de lavanderia – 1

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de pessoal – 1

Auxiliar financeiro – 2

Auxiliar técnico de mecânica – 1

Auxiliar técnico de refrigeração – 1

Camareira de hotel – 1

Confeiteiro – 1

Costureira em geral – 2

Cozinheiro de restaurante – 1

Cozinheiro geral – 3

Desenhista de móveis – 1

Enfermeiro – 1

Estofador de móveis – 1

