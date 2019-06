Sine de Porto Alegre abre novas vagas nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (17) o Sine Municipal de Porto Alegre disponibilizará 168 oportunidades de emprego. As cartas de encaminhamento para as vagas são limitadas, e podem ser retiradas através do aplicativo Sine Fácil, disponível no Google Play, ou em qualquer agência Sine.

Entre as vagas ofertadas, a maior demanda é para ferreiro, com 40 postos, seguido de costureira, com nove. Os interessados devem procurar a unidade localizada na esquina da avenida Sepúlveda com a Mauá, das 8h às 17h, com Carteira de Trabalho e comprovante de residência em mãos.

Confira as vagas disponíveis:

Açougueiro – 1

Ajudante de açougueiro (comércio) – 1

Assistente de analista de produtos – 1

Assistente de logística de transporte – 1

Assistente de vendas – 3

Auxiliar de confeiteiro – 2

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 1

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de garçom – 1

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica – 4

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de técnico de eletrônica – 1

Auxiliar em saúde bucal – 2

Auxiliar técnico de mecânica – 2

Balanceador – 1

Calceteiro – 2

Camareira de hotel – 1

Caseiro – 1

Chapista de lanchonete – 1

Cirurgião dentista – clínico geral – 1

Cobrador externo – 1

Confeiteiro – 1

Consultor de vendas – 1

Controlador de orçamento – 1

Corretor de imóveis – 2

Cortador a mão – 1

Costureira em geral – 9

Cozinheiro geral – 5

Editor de imagem – 1

Enfermeiro – 1

Faturista – 1

Ferreiro – 40

Fiscal de obras – 1

Frentista – 1

Garçom – 3

Impressor Flexográfico – 1

Instalador de alarme – 1

Instalador de estação de TV – 2

Instalador hidráulico – 2

Lavador de automóveis – 1

Lavador de veículos – 1

Marmorista (construção) – 1

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração – 2

Mecânico de manutenção de compressores de ar – 1

Mecânico de motocicletas – 1

Mecânico eletricista de automóveis – 1

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) – 1

Mestre de obras – 1

Motofretista – 1

Motorista carreteiro – 6

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 5

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 1

Operador de empilhadeira – 1

Operador de escavadeira – 1

Operador de estação de tratamento de água e efluentes – 2

Operador de máquinas fixas, em geral – 2

Operador de máquinas – ferramentas convencionais – 2

Operador de retro-escavadeira – 6

Operador de rolo compactador – 1

Operador de torno com comando numérico – 1

Passadeira de peças confeccionadas – 1

Pedreiro – 2

Pintor de automóveis – 3

Pintor industrial – 1

Representante comercial autônomo – 1

Serigrafista – 1

Serrador de mármore – 1

Servente de obras – 2

Sondador de poços tubulares e sistemas rotativos -1

Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados – 1

Técnico eletricista -1

Técnico eletrônico – 1

Vendedor de comércio varejista – 1

Vendedor de serviços – 3

Vendedor porta a porta – 2

Vendedor pracista – 3

