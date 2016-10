Sine de Porto Alegre disponibiliza 92 novas vagas de emprego

A partir desta segunda-feira (02) até sexta-feira (07), estão disponíveis 92 novas vagas de emprego no Sine Municipal de Porto Alegre. As vagas são para monitor infantil, serralheiro, auxiliar de loja, mecânico, auxiliar administrativo e agente educação, entre outras funções. Também são ofertadas oportunidades para pessoas com deficiência.

Interessados devem comparecer das 8h às 17h nas unidades do Sine Municipal localizadas no Extremo Sul – CAR Restinga; no Terminal Triângulo, na Zona Norte; e no Centro Histórico, na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda; portando carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

