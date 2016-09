Sine de Porto Alegre disponibiliza mais 52 vagas de empregos

Novas 52 vagas de emprego estarão disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre na semana de 5 a 9 de setembro. As atividades com maior número de oportunidades são auxiliar de limpeza (10), operador de loja (10), recepcionista masculino (10), consultor de vendas (10). Também há vagas para outras funções no mercado de trabalho, incluindo pessoas com deficiência (PCDs).

Interessados devem comparecer das 8h às 17h nas unidades do Sine Municipal, localizadas no Extremo Sul – Centro Administrativo regional (CAR) Restinga; na zona Norte, no Terminal Triângulo; e no Centro Histórico, na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda, portando carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Na entrevista de cadastramento, conforme a vaga desejada, será solicitada ao candidato a qualificação exigida.

Vagas – Repositor 2, carpinteiro 1, ferreiro 1, atendente de loja 1, motorista socorrista de caminhão 1, auxiliar de cozinha 1, mecânico eletricista 1, encarregado de seção de controle de produção 1, auxiliar de limpeza 10, operador de loja 10, consultor de vendas 1, recepcionista masculino 10, assistente administrativo 2, confeiteira 1, auxiliar de depósito 1, polidor de metais 1, chaveiro socorrista 1, atendente de padaria 2, analista de compras-PCD 1, auxiliar de manutenção 1, chefe de limpeza 1, servente de obras 1.

