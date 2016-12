Sine de Porto Alegre oferece 93 novas vagas de emprego nesta semana

O Sine Municipal de Porto Alegre oferece 93 novas vagas de trabalho nesta semana. Os interessados devem comparecer até sexta-feira (23), das 8h às 17h, em uma das unidades do órgão, localizadas no Extremo Sul – CAR Restinga; na Zona Norte, no Terminal Triângulo; e no Centro Histórico, na esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda.

É preciso levar carteira de identidade, carteira do trabalho e comprovante de endereço. Na entrevista de cadastramento, conforme a vaga desejada, será solicitada ao candidato a qualificação exigida.

Confira as vagas oferecidas e os salários:

– Eletricista instalador ind. (2) – R$ 1.480,00;

– Auxiliar de eletricista (2) – R$ 1.131,00;

– Farmacêutico/tec. farmácia (1) – R$ 2.900,00;

– Aux. serviços gerais (1) – R$ 900,00;

– Atendente de produção de serviços (1) – R$ 1.129,00;

– Atendente/balcão e cozinha (1)- R$ 903,00;

– Secretária (1) – R$ 1.200,00;

– Pintor (1) – R$ 1.200,00;

– Pedreiros (5) – R$ 1.290,00;

– Carpinteiros (5) – R$ 1.290,00;

– Servente (10) – R$ 1.117,00;

– Recepcionista (1) – R$ 900,00;

– Serviços gerais (1) – R$ 923,78;

– Atendente (1) – R$ 800,00;

– Porteiro (1) – R$ 1.013,91;

– Servente de limpeza (1) – R$ 926,27;

– Florista (1) – R$ 958,00;

– Pedreiro (8) – R$ 1.430,00;

– Copeiro (1) – R$ 993,20;

– Mecânico industrial (1) – R$ 2.500,00;

– Barista/atendente de bar (3) – R$ 880,00;

– Motorista (1) – R$ 1.299,00;

– Auxiliar comercial/telemarketing – R$ 1.100,00;

– Recreação (1) – a combinar;

– Vendedor (3) – R$ 880,00;

– Caixa/atendente (6) – R$ 1.009,34;

– Entregador/ajudante de carrinho (5) – R$ 967,00;

– Pedreiro (3) – R$ 1.463,00;

– Carpinteiro (3) – R$ 1.463,00;

– Armador (3) – R$ 1.463,00;

– Doceira (1) – R$ 1.500,00;

– Cozinheiro (1) – R$ 1.500,00;

– Vendedor porta a porta (1) – R$ 1.283,00;

– Pizzaiolo (1) – R$ 1.350,00;

– Cozinheiro (3) – R$ 1.056,00;

– Ajudante de cozinha (6) – R$ 990,00;

– Técnico de informática (1) – R$ 880,00;

– Técnico de sonorização (1) – R$ 880,00;

– Motorista (1) – R$ 880,00;

– Montador de andaime (2) – R$ 1.463,54.

