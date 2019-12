Porto Alegre Sine de Porto Alegre tem 151 novas vagas nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Unidade na esquina da Sepúlveda com Mauá estará aberta das 8h até o meio-dia. Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE PMPA Unidade na esquina da Sepúlveda com Mauá estará aberta das 8h até o meio-dia. (Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE PMPA) Foto: Gabriel Bandeira/SMDSE PMPA

O Sine Municipal oferece novas oportunidades nesta terça-feira (24). A unidade estará aberta das 8h às 12h. Para quem estiver em busca de emprego, serão 151 vagas disponíveis pelo sistema de zoneamento. Entre os postos abertos, as maiores demandas são para os cargos de vendedor de serviços, com 25 vagas, e de atendente de bar, com 20 postos disponíveis. Os interessados devem comparecer à unidade do Sine, na avenida Sepúlveda com a Mauá, Centro Histórico, portando carteira de trabalho, comprovante de residência e de escolaridade.

As cartas de encaminhamento são limitadas e podem ser consultadas direto no Sine, conforme perfil do candidato, ou pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play. As empresas que tiverem interesse em ofertar vagas de trabalho pelo Sine Municipal devem entrar em contato com o Sine e solicitar o Formulário Padrão, onde deverão constar as informações necessárias sobre as vagas ofertadas para efetuar o cadastro gratuitamente.

Vagas para haitianos

Na quinta-feira, 26, a partir das 9h, estarão sendo feitas entrevistas para dez vagas de lavador de veículos para haitianos. Os interessados devem comparecer à sede do Sine Municipal, portando carteira de habilitação brasileira ou haitiana.

Recesso

Devido às comemorações de final de ano, o Sine Municipal oferecerá atendimento reduzido durante a terça-feira (24), funcionando apenas entre 8h e 12h. Na quarta-feira (25), a sede estará fechada, voltando a funcionar normalmente na quinta-feira (26), a partir das 8h.

Confira as vagas:

Açougueiro – 2

Ajudante de estruturas metálicas – 1

Ajustador mecânico – 1

Arte-finalista – 1

Atendente balconista – 2

Atendente de bar – 20

Atendente de lojas – 1

Auxiliar de cozinha – 3

Auxiliar de expedição – 1

Auxiliar de lavanderia – 1

Auxiliar de limpeza – 2

Auxiliar de sushiman – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 1

Caldeireiro de manutenção – 8

Chapeador – 1

Chefe de serviço de limpeza – 1

Confeiteiro – 3

Controlador de pragas – 3

Coordenador de administração de pessoal – 1

Costureira de máquina overloque – 1

Cozinheiro de restaurante – 1

Cozinheiro geral – 6

Cuidador em saúde – 1

Eletricista – 5

Eletricista de instalações industriais – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 2

Encarregado eletricista de instalações – 1

Estoquista – 1

Instalador de som e acessórios de veículos – 1

Massoterapeuta – 2

Mecânico de automóveis e caminhões- 1

Mecânico de automóvel – 1

Mecânico de manutenção de ar condicionado – 1

Mecânico de motocicletas – 1

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) – 1

Mecânico montador – 1

Mestre de obras – 1

Modelador de metais (fundição) – 1

Moldador de fundição (metais) – 1

Montador de mármore – 2

Operador de central de concreto – 1

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 1

Operador de máquina de dobrar chapas – 1

Operador de retro-escavadeira – 1

Operador financeiro – 1

Pedreiro – 15

Recepcionista caixa – 2

Recepcionista secretária – 1

Refratarista (caldeira e tubulações) – 1

Separador de material reciclável – 1

Serralheiro – 2

Sinaleiro (ponte-rolante) – 1

Soldador – 7

Subgerente de restaurante – 2

Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) – 1

Vendedor de serviços – 25

Vendedor pracista- 1

