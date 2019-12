Economia Sine disponibiliza 315 vagas de emprego em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

(Foto: Gabriel Bandeira/PMPA) Foto: Gabriel Bandeira/PMPA

O Sine Municipal disponibiliza, a partir desta quarta-feira (04), 315 vagas de emprego em Porto Alegre. Entre as oportunidades, a maior demanda é para auxiliar de escritório, com cem vagas, e vendedor de serviços, com 45.

A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer às vagas, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando carteira de trabalho e comprovante de residência.

Confira as vagas:

Açougueiro – 2

Ajudante de açougueiro (comércio) – 10

Ajudante de eletricista – 2

Analista contábil – 1

Assistente administrativo – 2

Auxiliar de cozinha – 2

Auxiliar de escritório – 100

Auxiliar de lavanderia – 1

Auxiliar de limpeza – 4

Auxiliar de logística – 2

Auxiliar de manutenção predial – 2

Auxiliar de segurança – 5

Auxiliar de sushiman – 1

Auxiliar de técnico de eletrônica – 1

Auxiliar financeiro – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 1

Banhista de animais domésticos – 1

Caldeireiro montador – 5

Chapeador – 1

Chapista de lanchonete – 1

Colorista – 1

Confeiteiro – 1

Costureiro de máquina overloque – 1

Costureira em geral – 11

Cozinheira de restaurante – 1

Cozinheiro geral – 2

Eletricista – 2

Eletricista de instalações industriais – 5

Emprego doméstico nos serviços gerais – 1

Encarregado de obras – 1

Engenheiro eletricista – 1

Frentista – 1

Garçom – 2

Gerente de bar e lanchonete – 1

Jardineiro – 1

Marceneiro – 1

Mecânico de automóvel – 3

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 2

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – 15

Mecânico de motocicletas – 1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 1

Modelador de metais (fundição) – 1

Moldador de fundição (metais) – 1

Montador – 1

Montador de equipamentos elétricos – 1

Montador de estruturas metálicas – 2

Montador instalador de acessórios – 1

Motorista de Kombi – 1

Operador de empilhadeira – 1

Operador de extrusora de borracha e plástico – 1

Operador de máquina de dobrar chapas – 1

Operador de moinho (processo de moagem) – 1

Operador de negócios – 2

Padeiro confeiteiro – 1

Pedreiro – 5

Pintor de estruturas metálicas – 1

Pintor industrial – 1

Pizzaiolo – 4

Porteiro – 5

Recepcionista secretária – 1

Refratarista (caldeira e tubulações) – 1

Serralheiro – 4

Servente de obras – 5

Soldador – 2

Supervisor comercial – 2

Técnico de alimentos – 1

Técnico de manutenção elétrica de máquina -3

Técnico em fibras ópticas – 2

Técnico em segurança do trabalho -1

Técnico químico – 1

Vendedor de comércio varejista – 1

Vendedor de serviços – 45

Vendedor porta a porta – 3

Vigia – 1

Vigilante – 10

